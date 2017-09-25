Чечня: студенти повідомляють про змушування відвідувати матчі ФК «Ахмат»

У Чечні студентів змушують відвідувати всі домашні матчі місцевого футбольного клубу «Ахмат». Про це повідомляє видання Кавказ.Реалії, проект Радіо Свобода, з посиланням на студентів.

За пропуск матчів студентам, як стверджується, погрожують відрахуванням. Для контролю за відвідуванням ігор на «Ахмат-Арені» у Грозному за кожним зі студентів закріпили окреме місце, номер якого прив’язаний до студентського квитка.

25 вересня «Ахмат» грав з футбольним клубом «Рубін» з Казані. Кавказ.Реаліі зазначає, що перед матчем у центр Грозного пригнали військову техніку.

До червня 2017 року футбольний клуб «Ахмат» називався «Тереком». Цю назву клуб носив майже 60 років. Глава Чечні Рамзан Кадиров перейменував команду на честь першого президента республіки Ахмата Кадирова.

Чеченський лідер тоді заявив, що футбольний клуб, названий іменем його батька, «зобов’язаний грати у сто раз краще, ніж у попередні роки».