Екс-прем’єр Пакистану постав перед антикорупційним судом

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 26 вересня постав перед антикорупційним судом у столиці країни Ісламабаді за звинуваченнями в корупції.

Напередодні Шаріф повернувся до Ісламабада з Лондона, де лікується його дружина.

Прихильники екс-прем’єра вигукували гасла на його підтримку в залі суду.

Шаріф невдовзі пішов із зали суду, залишивши своїх адвокатів представляти його інтереси.

Суд також викликав двох синів екс-прем’єра, його дочку і зятя, вони мають з’явитися перед трибуналом наступного тижня.

Обвинувачення Шаріфу у трьох корупційних справах, ймовірно, висунуть 2 жовтня.

Верховний Суд усунув Наваза Шаріфа з посади через звинувачення в корупції. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади упродовж 10 років. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

У серпні новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі.

Його дружина, Кульсум Наваз Шаріф, працює в Лахорі, в політичній структурі Шаріфа, але нині перебуває в Лондоні, де лікується від раку. Натомість її дочка, Маріам Наваз Шаріф, очолила кампанію за партію Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз».

Деякі партійні урядовці запропонували дружині Шаріфа бути прем’єр-міністром після обрання до парламенту. Кульсум, яка вже понад 40 років перебуває в шлюбі з Шаріфом, не має політичної ваги, але є видатним діячем Пакистану.