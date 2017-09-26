У Білорусії засудили чоловіка за участь у боях на боці угруповання «ДНР»

У Білорусії 29-річного чоловіка засудили до двох років ув’язнення за участь у конфлікті на сході України на боці угруповання «ДНР».

Вітебський обласний суд 26 вересня визнав його винним у злочині за статтею Кримінального кодексу – «участь у збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави і участь у збройному конфлікті, воєнних діях без дозволу держави і при відсутності ознак найманства».

Процес був закритим. Але, за інформацією білоруського видання «Наша нива», на лаві підсудних опинився житель міста Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці «ДНР». Єршов викладав знімки у соціальних мережах. На них він позує з вогнепальною зброєю і біля танків на в’їзді у Донецьк.

Це перший відомий випадок, коли жителя Білорусі засудили саме за участь у бойових діях на Донбасі. Раніше, за даними «Нашої ниви», учасників боїв на сході України судили за іншими звинуваченнями. Тараса Аватарова засудили до п’яти років колонії за незаконний обіг і контрабанду вибухового пристрою, а Станіслав Гончаров отримав 7 років за статтею «злісне хуліганство».

Крім цього, громадянам Білорусії за участь у війні на Донбасі раніше загрожувало покарання за статтею «найманство». Але до Кримінального кодексу країни внесли зміни – тепер покарання загрожує і тим, хто воює не за гроші, а з «ідейних переконань».

За даними української сторони, на Донбасі воюють близько 5 тисяч кадрових російських військовослужбовців. Москва офіційно відкидає ці звинувачення і називає численних затриманих на сході України громадян Росії «добровольцями».

Минулого року у російському Кірові засудили громадянина Росії, який, за версією слідства, воював на Донбасі проти проросійських сепаратистів. Про росіян, засуджених на батьківщині за участь у конфлікті на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР», інформації немає.