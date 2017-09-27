Голова Одеської ОДА Степанов придбав авіаквитки за 103 тисячі гривень – #Точно

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов купив авіаквитки за 103 500 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода. Згідно з документом, квитки були придбані 13 вересня.

Степанов очолив Одеську облдержадміністрацію після перемоги на відкритому конкурсі. 21 грудня 2016 року Кабмін схвалив його призначення, а з 12 січня 2017-го Максим Степанов офіційно вступив на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

До цього Степанов обіймав посаду директора поліграфічної фабрики «Україна». В 2015 році нинішній голова Одеської облдержадміністрації отримав премію «Людина року» в номінації «Менеджер року» за його досягнення на вищезгаданій посаді.

За даними програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», Максим Степанов має спільний бізнес із відомим українським бізнесменом Леонідом Юрушевим. Згідно з Реєстром юридичних та фізичних осіб, Степанов володіє часткою у розмірі 61% у товаристві з обмеженою відповідальністю «Республіканський правовий союз». Іншим засновником компанії є Юрушев, який володіє 30%.

Проект #Точно вже повідомляв про сплату Степановим майже півмільйона гривень за навчання своєї дитини в школі, а також про оплату за відпочинок на суму 365 тисяч гривень.