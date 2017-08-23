Голова Одеської ОДА Максим Степанов заплатив за навчання дитини в школі майже півмільйона гривень – #Точно

Очільник Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов сплатив за навчання своєї дитини в школі 481 548 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Місцем навчання дитини голови Одеської облдержадміністрації зазначено одну з найдорожчих приватних шкіл України – Kyiv International School.

Проект #Точно повідомляв, що наприкінці червня Степанов витратив понад 360 тисяч гривень на відпочинок своєї родини, в тому числі на авіапереліт та проживання в готельному номері.

Максим Степанов очолив Одеську облдержадміністрацію після перемоги на відкритому конкурсі. 21 грудня 2016 року Кабмін схвалив його призначення, а з 12 січня 2017-го Степанов офіційно вступив на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.