У Києві в жовтні буде «бабине літо» – геофізична обсерваторія

У Києві в жовтні очікується «бабине літо», незважаючи на тривале похолодання.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, у Києві 26 вересня середньодобова температура

знизилась до 14,2 градуса тепла,це свідчить про прихід метеорологічної осені.

В обсерваторії зазначають, що цьогорічна метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні пізніше, ніж у середньому розпочиналась у XXI столітті.

За даними кліматологів, цьогорічне літо до Києва завітало 19 травня,його тривалість склала 129 днів, що на 8 днів довше, ніж у середньому, а за 136 років спостереження найраніше метеорологічна осінь починалась 25 серпня у 1993 році, а найпізніше – 7 жовтня 1999 року.

Синоптики раніше прогнозували, що вУкраїні цього тижня температура повітря поступово почне знижуватися.