Інтерпол схвалив запит палестинців на членство в організації

Інтерпол затвердив заявку Палестинської адміністрації на членство в міжнародній поліцейській організації, попри спротив Ізраїлю.

«Палестинська держава і Соломонові острови відтепер є повноцінними членами Інтерполу», – йдеться в повідомленні Інтерполу в Twitter.

Рішення ухвалили на засіданні генеральної асамблеї Інтерполу в Пекіні.

Ізраїль, який неодноразово наполягав на блокуванні міжнародних ініціатив палестинців, рішення Інтерполу ще не коментував. Через протидію Ізраїлю минулорічну заявку Палестинської адміністрації на приєднання до Інтерполу відхилили.

Необхідність створення незалежної держави палестинських арабів поруч із єврейською державою Генеральна асамблея ООН визначила ще 1947 року, але ця держава так і не була створена. Незважаючи на це, палестинці односторонньо проголосили свою незалежну державу 1988 року. Попри фактичну відсутність такої держави, її відтоді в тій чи іншій формі визнали наразі 137 держав світу; 50 держав заявили про невизнання.

У листопаді 2012 року Генеральна асамблея ООН надала Палестинській автономії статус держави-спостерігача в ООН.

США рішуче виступають у цьому питанні на підтримку позиції Ізраїлю, який заявляє, що створення реальної палестинської держави можливе тільки шляхом переговорів.