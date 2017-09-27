Кадиров просить Москву збільшити дотації через зростання народжуваності

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що центральна влада Росії повинні збільшити дотації республіці через зростання народжуваності.

Кадиров написав у Instagram, що обговорив цю проблему на зустрічі з віце-прем’єром Росії Дмитром Козаком, який обіцяв надати «всебічну підтримку і допомогу».

За даними «Росстату», у січні-серпні цього року дітей в Чечні народилося всього на 0,3% більше, ніж за цей же період минулого року.

80% бюджету Чечні складають дотації з центру. Російські опозиційні політики вважають, що значна частина цих коштів йде на «солодке життя» Кадирова. Раніше сам глава Чечні, відповідаючи на питання, звідки у нього гроші, заявляв, що їх йому «дає Аллах».