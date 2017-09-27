Екс-лідерка «Альтернативи для Німеччини» планує створити нову партію

Колишня лідерка німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Фрауке Петрі планує разом з чоловіком створити нову політичну силу. Про це пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.

В інтерв’ю виданню її чоловік Маркус Претць повідомив, що вони хочуть створити загальнонімецьку праву партію за зразком «Християнсько-соціального союзу», соратника партії канцлера ФРН Анґели Меркель. Претцель також звинуватив «Альтернативу для Німеччини» у нераціональному розподілі фінансів. За його словами, нова консервативна партія буде виступати проти міграції і сфокусується на посиленні внутрішньої безпеки ФРН.

Фрауке Петрі вийшла з «Альтернативи для Німеччини». Вона заявила, що не буде очолювати партійний список. Своє рішення вона пояснила внутрішньопартійними розбіжностями.

За підсумками виборів до німецького парламенту «Альтернатива для Німеччини» набрала майже 13% голосів. Партія стане третьою фракцією у Бундестазі.

Цей результат перевершив очікування ультраправих, зазначила співголова «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель. Праві пройшли до парламенту вперше за півстоліття. Вони виступають за видворення мігрантів і закриття кордонів, а також за поліпшення відносин з Росією і скасування санкцій.