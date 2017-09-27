Порошенко закликає покарати винних у вибухах на складах у Калинівці

Президент України Петро Порошенко закликає правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у вибухах на складах боєприпасів у Калинівці.

«Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить будемо притягати до відповідальності тих, хто буде винен за іншими версіями», – заявив Порошенко за підсумками засідання воєнного кабінету, скликаного у середу ввечері.

За словами президента, у середу зранку він наказав посилити оборону і охорону стратегічних об’єктів силами Збройних Сил. «Ми далі миритися з цими подіями не можемо», – зазначив він.

У Міністерстві оборони заявляють, що на військовому складі біля Калинівки на Вінниччині припинилися вибухи. За повідомленням прес-служби відомства, з 19.00 на військовому арсеналі не пролунало жодного вибуху.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.