Росія: Путін відправив у відставку чергового регіонального голову

Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку губернатора Ненецького автономного округу Ігоря Кошина. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови регіону призначили Олександра Цибульського, заступника міністра економічного розвитку Росії.

Кошину – 43 роки, він є членом партії «Єдина Росія». Чиновник очолював Ненецький автономний округ від 2014 року.

Ігор Кошин став п’ятим головою регіону Росії, який залишив свою посаду цього тижня. Раніше у відставку пішли голова Дагестану, а також губернатори Красноярського краю, Нижньогородської і Самарської областей. У Кремлі ці відставки назвали «очікуваним і затребуваним процесом».

ЗМІ раніше повідомляли, що Кремль найближчим часом має намір змінити голів близько 10 регіонів Росії. Кадрові перестановки у російських регіонах пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.