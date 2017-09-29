ФСБ Росії: суд взяв під варту затриманих в Криму за «шпигунство» 2 російських громадян

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють, що суд арештував затриманих в анексованому Криму за підозрою в державній зраді двох російських громадян.

Як повідомляє прес-служба російського відомства, Московський окружний військовий суд обрав їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Федеральна служба безпеки Росії 29 вересня повідомила про затримання двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України.

«Федеральною службою безпеки Росії у Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим. Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю», – мовилося в повідомленні.

Як заявили в російській спецслужбі, у зв’язку з цим порушена кримінальна справа за ознаками злочину за статтею Кримінального кодексу Росії про «державну зраду».

Речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов згодом повідомив, що затриманий Дмитро Долгополов раніше проходив службу у ЗСУ, він перейшов на службу до російської армії у 2014 році, після анексії Криму, зрадивши присязі. «Ще один приклад сумних перспектив зрадників України», – додав він.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».