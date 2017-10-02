Затриманих у Криму кримських татар залишили на ніч у СІЗО

Чотирьох затриманих в окупованому Криму кримських татар залишили на ніч в ізоляторі тимчасового утримання в Сімферополі, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова, Сейрана Мустафаєва і Талята Абдурахманова підозрюють в участі в ісламській організації «Таблігі Джамаат» – вона визнана екстремістською і заборонена в Росії, і Москва після захоплення Криму намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині території України.

Як очікується, підконтрольний Москві суд у Сімферополі 3 жовтня обере їм запобіжний захід.

Затримані заперечують причетність до екстремістської організації.

Адвокати кримських татар заявляють, що затриманим пропонувалося «співпрацювати зі слідством» в обмін на м’якше рішення суду. Голос Сулейманова записали для проведення експертизи. Це, на думку адвоката Едема Семедляева, означає, що затриманих прослуховували російські спецслужби.

У будівлю кримського управління Федеральної служби безпеки Росії, де перебували затримані, раніше 2 жовтня приходив заступник муфтія окупованого Криму Айдер Ісмаїлов. Припускають, що таким чином муфтіят, що співпрацює зі встановленою Росією владою на півострові, відреагував на прохання про допомогу, з якої родичі одного із затриманих звернулися після обшуку. Муфтіят, за повідомленнями, погодився допомогти, якщо затримані відмовляться від «заангажованих адвокатів» і «визнають свою провину».

Також раніше 2 жовтня координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров повідомляв проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії, що чотирьох згаданих кримчан, у яких зранку влаштували обшуки, звинувачують у «створенні екстремістського осередку», маючи на увазі осередки «Таблігі Джамаат». Цей аполітичний релігійний рух (його назва означає «товариство поширення віри»), заснований 1927 року в Індії, головною метою вважає духовне перетворення в ісламі широких мас людей і звернення до мусульман незалежно від їхнього соціального і економічного статусу.

Після окупації Росією українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.