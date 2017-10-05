Україна хоче продавати квоти на імпорт речовин, що руйнують озоновий шар – Семерак

Уряд схвалив розроблену Міністерством екології та природних ресурсів постанову «Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин». Про це заявив міністр екології Остап Семерак, повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

«Дотепер відбір імпортерів, які б могли отримати ці квоти, відбувався у ручному режимі або за принципом «хто перший добіжить до Мінприроди». Аби прибрати корупційну складову, я запропонував продавати квоти через електронні аукціони. Це дозволить зробити ринок прозорим, конкурентним та уникнути можливої монополізації. А головне – принесе додаткові кошти в бюджет», – зазначив Остап Семерак.

За інформацією Кабміну, відповідно до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, для України встановлюється щорічна квота на імпорт озоноруйнівних речовин, якої слід дотримуватися з метою уникнення санкцій, наприклад, таких як повна заборона постачання цих речовин у країну.

Так званий Монреальський протокол щодо зняття до 2030 року з виробництва матеріалів, які руйнують озоновий шар міжнародна спільнота підписала ще у 1987 році. Згаданий документ тоді підписав і Радянський Союз. А у 1991 році Україна, Білорусь та Росія підтвердили правонаступництво.

У підсумку переговорів ООН зі зміни клімату, що тривали упродовж двох тижнів у листопаді минулого року у Марракеші (Марокко), 47 найбідніших країн світу зголосилися перейти на 100 відсотків відновлюваної енергетики до середини століття. А США, Мексика та Канада заповзялися вже до 2025 року досягнути 50-відсоткового показника. Україна на офіційному рівні теж зробила безпрецедентний для себе крок, заявивши про підтримку низьковуглецевого розвитку.

Виробники холодильників і кондиціонерів перейшли на гідрофторвуглеці після заборони на хлорфторвуглеці, що руйнували озоновий шар. Згодом з'ясувалося, що гідрофторвуглеці сприяють розвитку так званого парникового ефекту, який, на думку вчених, може привести до глобального потепління.