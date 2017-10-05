Сепаратисти здійснюють провокативні обстріли поблизу Південно-Донбаського водогону – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомляє про обстріли з боку сепаратистів насосної станції поблизу селища Василівка біля Ясинуватої на Донеччині, де проходить Південно-Донбаський водогін. СЦКК називає це провокацією з боку угруповання «ДНР».

Про це у відповідь на заяви угруповання про такі обстріли з українського боку написав штаб української воєнної операції на Донбасі на своїй сторінці у Facebook.

«За даними української сторони СЦКК, обстріли в районі станції були зафіксовані лише 4 жовтня поточного року близько 19:30, але вогонь з автоматичних гранатометів (20 розривів) та кулеметів великого калібру вівся у зворотному напрямку: з населеного пункту Василівка по населеному пункту Кам’янка. Тобто провокаційні дії НЗФ ОРДО продовжуються, – мовиться у повідомленні. – Станція є одним з найважливіших вузлових об’єктів у системі водопостачання регіону. Від її роботи залежить забезпечення водою майже 400 тисяч мешканців Донецької області, які проживають по обидві сторони лінії розмежування».

Представники груповання «ДНР» заявили про обстріли Південно-Донбаського водогону 3 жовтня. За їхніми словами, під вогонь потрапила ремонтна бригада, але ніхто не постраждав.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.