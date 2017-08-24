На Донеччині відремонтували ділянку водогону «Горлівка-Торецьк» – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила про завершення ремонту у «сірій зоні» ділянки водогону «Горлівка-Торецьк». За даними центру, впродовж 22-24 серпня ремонтні бригади знайшли шість аварійних ділянок, на яких відкопали на поверхню трубу та провели необхідні зварювальні роботи. Згідно з оприлюдненою інформацією, проведенням аварійно-відновлювальних робіт займалися ремонтні бригади Часовоярського районного виробничого управління комунального підприємства «Компанії «Вода Донбасу», а проведення робіт забезпечували спеціалісти ДСНС України, представники підрозділів цивільно-військового співробітництва, а також патрулі СММ ОБСЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Пошкоджена ще у лютому 2017 року, внаслідок активних бойових дій, ділянка водоводу перетинає лінію розмежування. З неї на землю щоденно витікало від 14 до 15 тисяч метрів кубічних питної води. Більша її частина затоплювала підвальні приміщення жителів приватного сектора селища Південне (колишнє Ленінське). Також вода потрапляла в підземні виробки непрацюючої шахти імені Гагаріна, виштовхуючи на поверхню вибухонебезпечний метан, який також потрапляв в підвали житлових будинків жителів селища», – йдеться у повідомленні СЦКК на сторінці у Facebook штабу української воєнної операції на Донбасі.

Відновлення сталого водопостачання дозволить майже 35 тисячам мешканців Торецька та селищ в «сірій зоні» забути про жорсткий графік водопостачання по дві години на добу, зазначають у Спільному центрі контролю і координації.

Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей оголосила 23 серпня про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на Сході Україні у зв’язку з початком навчального року. Перемир’я має початись із півночі 25 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.