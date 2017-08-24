У Росії відкрили 5 кримінальних справ через порушення на Донбасі «хлібного перемир’я»

Слідчий комітет Росії повідомив 24 серпня про порушення 5 кримінальних справ щодо українських військових за підозрою в артилерійських обстрілах населених пунктів і цивільних об’єктів.

Таку логіку дій у Слідкомі пояснюють тим, що відповідно до Кримінального кодексу Російської Федерації, іноземні громадяни, що вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були судимі в іноземному державі.

За оприлюдненими на сайті відомства даними, справи розслідуються за ознаками злочину щодо застосування заборонених засобів та методів війни у селищах .

За версією слідства, йдеться про обстріли у період з 14 по 20 серпня поточного року селища Зайцеве, села Саханка та міста Ясинувата Донецької області та селища Донецьке на Луганщині, через що, стверджують у Слідчому комітеті Росії, п'ятеро мирних жителів були поранені.

«Як і раніше, мотивом цих злочинів є політична і ідеологічна ненависть українських силовиків, пов’язана з відмовою населення Донбасу визнати легітимність чинної влади і бажанням створити власні адміністративно-територіальні утворення. В даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і конкретних посадових осіб з числа українських силовиків, причетних до них», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

Як заявив 24 серпня 2017 український президент Петро Порошенко на Донбасі воює близько 3 тисяч російських кадрових військових серед 39 тияч бойовиків, про яких, за його словами, відомо українській розвідці.

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.