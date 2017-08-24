Порошенко заявив про 3 тисячі російських кадрових військових серед 39 тисяч бойовиків на Донбасі

На Донбасі воює близько 3 тисяч російських кадрових військових, повідомив президент Петро Порошенко на брифінгу у Києві після зустрічі з міністром оборони США.

«Мінімальна кількість російських регулярних військ на непідконтрольній території – близько трьох тисяч. У складі 39 тисяч кадрів, які перебувають на окупованій території – російський спецназ і представники регулярних військ Росії», – сказав він.

За словами українського президента, саме тому Україна очікує, що Росія забере з Донбасу своїх військових, після чого усі сторони конфлікту можуть виконані зобов’язання, взяті на себе на переговорах у Мінську.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».