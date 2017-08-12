Бойовики обстріляли селище Новолуганське на Донеччині – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації заявляє про обстріл селища Новолуганського поблизу Світлодарська Донецької області. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці штабу АТО.

«12-го серпня близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в житловому будинку по провулку Пушкіна було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, веранду та паркан. В легковому автомобілі ВАЗ-2106, що був припаркований біля будинку, осколками протитанкових гранат вибиті вікна, пробиті колеса та корпус», – зазначають в СЦКК.

В угрупованні «ДНР» про це нічого не повідомляють. Натомість у своєму ранковому зведенні вони заявили про 53 випадки порушення режиму припинення вогню з боку українських військових, внаслідок яких, за даними сепаратистів, згорів приватний будинок у селі Саханка Новоазовського району.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.