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06 Жовтень 2017, Київ 17:50
Новини | Міжнародні

Росія: Путін відправив у відставку голову Новосибірської області

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про дострокове припинення повноважень губернатора Новосибірської області Володимира Городецького. Виконувачем його обов’язків призначили мера Вологди Андрія Травникова, повідомляє прес-служба Кремля.

Городецький займав посаду губернатора Новосибірської області з 2014 року. До цього він 14 років був мером Новосибірська.

Напередодні Путін підписав указ про звільнення з посади губернатора Орловської області Вадима Потомського. Виконувачем обов’язків призначили депутата Московської міської думи Андрія Кличкова.

Упродовж останнього часу свої посади покинули керівник Ненецького автономного округу, Красноярського краю, Нижегородської і Самарської областей, Приморського краю і Дагестану. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Кремль найближчим часом планує змінити голів 10 регіонів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи низку відставок губернаторів, назвав це «очікуваним і затребуваним процесом». Нові керівники регіонів, за словами Пєскова, «молоді широкопрофільні фахівці».

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