Росія: Путін відправив у відставку голову Новосибірської області

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про дострокове припинення повноважень губернатора Новосибірської області Володимира Городецького. Виконувачем його обов’язків призначили мера Вологди Андрія Травникова, повідомляє прес-служба Кремля.

Городецький займав посаду губернатора Новосибірської області з 2014 року. До цього він 14 років був мером Новосибірська.

Напередодні Путін підписав указ про звільнення з посади губернатора Орловської області Вадима Потомського. Виконувачем обов’язків призначили депутата Московської міської думи Андрія Кличкова.

Упродовж останнього часу свої посади покинули керівник Ненецького автономного округу, Красноярського краю, Нижегородської і Самарської областей, Приморського краю і Дагестану. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Кремль найближчим часом планує змінити голів 10 регіонів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи низку відставок губернаторів, назвав це «очікуваним і затребуваним процесом». Нові керівники регіонів, за словами Пєскова, «молоді широкопрофільні фахівці».