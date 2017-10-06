Росія: екс-бухгалтерку «Сьомої студії» перевели під домашній арешт

Басманний суд Москви 6 жовтня ухвалив рішення про переведення під домашній арешт колишньої головної бухгалтерки «Сьомої студії» Ніни Масляєвої, яка є однією з обвинувачених у справі про розкрадання.

Згідно з рішенням суду, адреса Масляєва буде триматися в секреті. За твердженням адвоката, на його підзахисну чинять тиск після того, як вона уклала угоду зі слідством і дала свідчення.

Масляєва не зможе залишати квартиру і користуватися засобами зв’язку. Їй дозволено спілкуватися лише з близькими родичами, слідчими і адвокатом. Про переведення її під домашній арешт просив слідчий, його прохання підтримував і захист обвинуваченої.

Ніну Масляєва, а також художнього керівника «Гоголь-центру» Кирила Серебренникова і директора «Сьомий студії» Юрія Ітіна звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених для театральної трупи «Сьома студія». Крім них у справі проходить також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський і продюсер Катерина Воронова.

Масляєва дала свідчення проти Малобродського і Серебренникова, який зараз перебуває під домашнім арештом. Він відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними». На підтримку режисера виступають театральні діячі з Росії та інших країн світу.