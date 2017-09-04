Серебренников не писав Айдингеру про Порошенка – адвокат

Адвокат російського режисера Кирила Серебренникова заперечує написання тим листа про нібито пропозиції від українського президента знімати пропагандистське кіно, який напередодні оприлюднив актор Ларса Айдингера в Instagram. Про це повідомляють російські інформагентства.

«Ніякого листа Кирила Серебренникова Ларсу Айдингеру не було. Кирило нічого не надсилав і не просив про будь-яку допомогу. Ми сприймаємо це як провокацію», – заявив Харитонов.

Німецький актор Ларс Айдингер, який, зокрема, зіграв Миколу ІІ у стрічці Олексія Учителя «Матильда», оприлюднив 4 вересня текст, нібито отриманий від Серебренникова, у якому автор акликає читачів бути спокійними і не реагувати на провокації «деяких політичних шахраїв, які намагаються заробляти гроші на будь-якій історії, яка може бути повернута проти влади». Зокрема, у згаданому тексті йдеться про нібито пропозицію від українського президента Петра Порошенка зняти для України пропагандистський фільм і очолити один із театрів.

23 серпня Басманний суд столиці Росії Москви відправив Кирила Серебренникова під домашній арешт за звинуваченням в організації розкрадання 68 мільйонів рублів (майже 30 мільйонів гривень), виділених для театральної трупи «Сьома студія».

Серебренников відкидає звинувачення на свою адресу. На його підтримку виступили російські театральні і громадські діячі в Росії та за її межами, а в день засідання кілька сотень людей прийшли підтримати режисера до будівлі Басманного суду в Москві.

У справі про розкрадання в «Сьомій студії» проходять її бухгалтер Ніна Масляєва і генеральний директор Юрій Ітін, а також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський. 9 серпня Масляєва в суді звинуватила Серебренникова і Малобродського у спробі привласнити частину грошей, виділених з бюджету в 2014 році. 23 серпня на засіданні Басманного суду слідчий заявив, що Ітін також дав свідчення проти Кирила Серебренникова.