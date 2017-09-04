Німецький актор оприлюднив листа нібито від режисера Серебренникова: там фігурує Порошенко

Німецький актор Ларс Айдингер, який, зокрема, зіграв Миколу ІІ у стрічці Олексія Учителя «Матильда», оприлюднив в Instagram листа, отриманого, як він стверджує, від російського режисера Кирила Серебренникова, щодо якого наразі триває судовий процес за звинуваченнями у корупціних злочинах.

За словами Айдингера, режисер просив опублікувати його у випадку арешту митця.

Автор тексту, написаного англійською, закликає читачів бути спокійними і не реагувати на провокації «деяких політичних шахраїв, які намагаються заробляти гроші на будь-якій історії, яка може бути повернута проти влади».

«З самого початку кримінальної справи я чув різні спекуляції на свою адресу. Я навіть отримав пропозицію від президента України Петра Порошенка очолити один з українських театрів та знімати пропагандистський фільм за фінансової підтримки держави. Я вдячний за таку увагу до моєї особи, але я хочу сказати, що не їду. Я не політик. Я режисер. Я не хочу бути використаним в чиїсь брудних інтересах», – йдеться у повідомленні.

Радіо Свобода звернулось до Серебреннікова з проханням підтвердити чи спростувати своє авторство даного тексту, однак відповіді на цей момент не отримало.

Президент України Петро Порошенко також наразі ніяких заяв щодо цього тексту не оприлюднював.

23 серпня Басманний суд столиці Росії Москви відправив Кирила Серебренникова під домашній арешт за звинуваченням в організації розкрадання 68 мільйонів рублів (майже 30 мільйонів гривень), виділених для театральної трупи «Сьома студія».

Серебренников відкидає звинувачення на свою адресу. На його підтримку виступили російські театральні і громадські діячі в Росії та за її межами, а в день засідання кілька сотень людей прийшли підтримати режисера до будівлі Басманного суду в Москві.

У справі про розкрадання в «Сьомій студії» проходять її бухгалтер Ніна Масляєва і генеральний директор Юрій Ітін, а також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський. 9 серпня Масляєва в суді звинуватила Серебренникова і Малобродського у спробі привласнити частину грошей, виділених з бюджету в 2014 році. 23 серпня на засіданні Басманного суду слідчий заявив, що Ітін також дав свідчення проти Кирила Серебренникова.