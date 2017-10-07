Порошенко підписав закон про продовження особливого статусу на Донбасі

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений напередодні Верховною Радою. Про це 7 жовтня повідомили в Адміністрації українського президента.

Верховна Рада ухвалила 6 жовтня закон, згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України. Саме ці особливості самоврядування нині окупованих регіонів у Росії, а також на Заході називають «особливим статусом».

Також 6 жовтня український парламент схвалив у першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Тут, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Також одна зі статей визначає, що «для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби… Збройних сил України, інших військових формувань».