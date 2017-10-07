Президент Туреччини заявляє про початок спецоперації на півночі Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє про початок спецоперації на півночі Сирії.

«Ми вживаємо нових кроків для забезпечення безпеки. Сьогодні в Ідлібі розпочалася дуже серйозна операція і вона триватиме», – сказав Ердоган 7 жовтня під час телевиступу.

Після цього, відповідаючи на питання журналістів, він зазначив, що досі турецькі солдати не були присутні у сирійській провінції Ідліб, а підтримували повстанців «Вільної сирійської армії» зі своєї території.

Нинішня операція є частиною домовленостей щодо деескалації ситуації у Сирії, досягнутих між Туреччиною, Росією та Іраном.

Наразі більшу частину сирійської провінції Ідліб контролюють ісламісти, найпотужнішим серед яких є угруповання й досі відоме як «Джабгат ан-Нусра».

Назва «Джабгат ан-Нусра» належала джигадистському угрупованню в Сирії, що воювало проти влади президента Башара аль-Асада і проти іншого екстремістського джигадистського угруповання «Ісламська держава». Влітку 2016 року воно оголосило про розрив із ісламістською мережею «Аль-Каїда» і зміну назви на «Джабгат Фатах аш-Шам», а на початку 2017 року припинило самостійне існування, об’єднавшись зі ще кількома схожими джигадистськими силами в нове угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам».