У Сирії у вересні загинули понад 3 тисячі осіб – центр моніторингу прав людини

Сирійський центр моніторингу прав людини (Syrian Observatory for Human Rights) заявляє, що у вересні в цій країні загинули 3 055 людей, серед загиблих 955 осіб були цивільними, у тому числі 207 дітей та 148 жінок.

За понад 6 років війни у Сирії, за даними ООН, загинули понад 450 тисяч людей. Мільйони жителів країни стали біженцями.

Росія почала воєнну кампанію у Сирії у 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.

Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема, лікарнях, а режим Башара Асада – у використанні хімічної зброї, що потягнуло за собою масштабні жертви серед цивільного населення.

Постійний представник Росії при місіях ООН в Женеві Олексій Бородавкін відкинув звинувачення на адресу його країни в бомбардуваннях лікарень в Сирії і сирійських урядових військ – у застосуванні хімічної зброї. Ці положення доповіді комісії ООН з розслідування воєнних злочинів у Сирії російський дипломат назвав «політично ангажованою фальшивкою».

Режим Башара Асада також відкинув звинувачення ООН в багаторазовому застосуванні хімічної зброї, зокрема, при авіаударі по місту Хан-Шейхун у провінції Ідліб у квітні, де від отруєння зарином загинуло понад 80 цивільних.