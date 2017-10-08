Росія: під час акцій на підтримку Навального поліція затримала майже 300 людей

Під час акцій на підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального 7 жовтня в 26 містах Росії поліція затримала 290 людей. Як передає правозахисний портал «ОВД-Инфо», затримання відбулися у Москві, Санкт-Петербурзі, Брянську, Волгограді, Єкатеринбурзі, Іжевську, Йошкар-Олі, Краснодарі, Липецьку, Пскові, Пермі, Сочі, Тюмені та інших містах. У більшості випадків затриманих відпустили.

Напередодні міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступила із заявою через затримання учасників мирних протестних акцій у Росії. У заяві організації наголошувалось, що влада повинна негайно і безумовно звільнити затриманих учасників акцій протесту і розслідувати повідомлення про зловживання силою з боку поліції.

7 жовтня, в день народження президента країни Володимира Путіна, по всій Росії пройшли акції прихильників Олексія Навального. Сам опозиціонер на початку жовтня був заарештований на 20 діб за заклики взяти участь у несанкціонованій акції в Нижньому Новгороді. Петербурзька влада також відмовила штабу Навального в організації акції для зустрічі з політиком, у відповідь він закликав своїх прихильників вийти на несанкціонований мітинг.