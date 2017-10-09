Луценко прогнозує допит Муженка у справі про пожежу на складах у Калинівці

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прогнозує допит начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженка у справі про пожежу на складах боєприпасів Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області.

«Думаю, допит Муженка з цього питання теж буде, але це визначає сам слідчий», – заявив генпрокурор 9 жовтня в Києві.

Як повідомив Луценко, наразі, крім версії терактів на складах у Калинівці, слідство розглядає версію злочинної недбалості посадових осіб.

«У нас ще є одна версія, яку ми маємо перевірити. Бо, крім терактів, в нас є факти злочинної недбалості. Тепер ми хочемо перевірити достеменно, хто має відповісти за колосальні втрати озброєння», – сказав Луценко.

За словами генпрокурора, слідство встановило відсутність порушень з боку Міністерства фінансів України при виділенні коштів для бази.

Муженко раніше відкинув звинувачення супротивників у бездіяльності під час подій у Калинівці.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і загасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».