ПАРЄ присудила премію Гавела з прав людини ув’язненому судді з Туреччини Арслану

Парламентська асамблея Ради Європи присудила премію з прав людини імені Вацлава Гавела за 2017 рік судді з Туреччини Муратові Арслану, який нині перебуває в ув’язненні.

Як повідомили в асамблеї, він «завжди був прихильником незалежності судової системи».

Мурат Арслан, що перебуває за ґратами з 2016 року, добре відомий і високо поважаний як колишній представник Конституційного суду Туреччини, президент розпущеної владою країни Асоціації союзу суддів і прокурорів, заявили в ПАРЄ.

Премію з прав людини імені Вацлава Гавела, засновану 2013 року, Парламентська асамблея Ради Європи присуджує щороку за надзвичайну діяльність у громадянському суспільстві на захист прав людини.

Також у перебігу нинішньої сесії ПАРЄ має провести 12 жовтня дебати щодо закону України про освіту. Крім того, на полях сесії, що відбувається у Страсбурзі у Франції з 9 по 13 жовтня, передбачений виступ президента України Петра Порошенка.