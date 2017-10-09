Депутата Олену Сотник обрали головою комітету з юридичних питань і прав людини ПАРЄ

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи делегата від України, народного депутата Олену Сотник (фракція «Самопоміч») обрали головою комітету з юридичних питань і прав людини.

Як заявила з цього приводу перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, теж член делегації України в ПАРЄ, «вперше в історії ПАРЄ маємо двох членів української делегації – керівників комітетів: Володимир Ар’єв очолює комітет свободи слова, тепер Олена Сотник – юридичний комітет». «Це реально високе визнання професійності і авторитету української делегації. Пишаємося!» – написала вона у фейсбуці.

Інший член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Леонід Ємець, зі свого боку, додав: «Українська делегація обростає керівними посадами, особливо в юридичному напрямку: Олена Сотник – голова юридичного комітету, Сергій Власенко – перший заступник голови комітету із обрання суддів ЄСПЛ, Георгій Логвінський – голова підкомітету із боротьби з тероризмом, Леонід Ємець – заступник підкомітету з питань імплементації рішень ЄСПЛ».

Також у перебігу нинішньої сесії ПАРЄ має провести 12 жовтня дебати щодо закону України про освіту. Крім того, на полях сесії, що відбувається у Страсбурзі у Франції з 9 по 13 жовтня, передбачений виступ президента України Петра Порошенка.