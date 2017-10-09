ДПСУ: українських прикордонників у Росії арештували на 2 місяці, могли захопити силою

У Державній прикордонній службі України повідомили, що двох українських прикордонників, які раніше за нез’ясованих обставин опинилися в руках Федеральної служби безпеки Росії, російський суд узяв під варту на два місяці.

Як повідомив речник ДПСУ Олег Слободян за результатами зустрічі на кордоні представників обох прикордонних служб (у Росії вона підпорядковується ФСБ), розгляд у суді відбувався за двома статтями: «щодо незаконного перетину кордону та… злісної непокори працівникам правоохоронного органу».

«Ці обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не пустили українського консула, лише це підтверджує. Найімовірніше, що на офіцерів чиниться психологічний тиск, і не виключено, що у них на тілі є видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні. Ще один доказ на користь цієї версії: під час огляду лінії кордону у місці ймовірної «зустрічі» наших прикордонників були виявлені сліди розташування двох груп, які, найімовірніше, і захоплювали наших офіцерів», – написав Слободян у фейсбуці.

Щодо самої зустрічі речник повідомив: «Російський прикордонник, який прийшов на зустріч, заявив, що він не уповноважений відповідати на запитання, і тільки вручив російську версію протоколу про зустріч. Документ формально-сухий і не містить жодних відповідей на питання, які цікавлять українську сторону. Українські прикордонники письмово висловили своє заперечення у зв’язку з порушенням російською прикордонною службою протокольних домовленостей та відверто цинічною позицією».

За його словами, Державна прикордонна служба спільно з Міністерством закордонних справ буде продовжувати вимагати від російської сторони видачі українських прикордонників.

Державна прикордонна служба України раніше заявляла, що очікує, що російська сторона поверне двох офіцерів Сумського прикордонного загону, які 3 жовтня, за даними російської сторони, опинилися на території Росії. Тоді українські прикордонники з’ясували зранку 4 жовтня, що автомобіль зниклих колег перебуває біля лінії державного кордону.

Як повідомляли в ДПСУ, два офіцери відділу прикордонної служби «Зноб-Новгородське» Сумського прикордонного загону здійснювали 3 жовтня моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв’язок із ними перервався.

Обставини того, яким чином вони опинилися в руках російських силовиків, досі не відомі.