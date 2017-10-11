ЄС відмовив Молдові у фінансуванні через відсутність реформ

Європейський союз повідомив, що не надасть Молдові останній транш планованої позики на суму у 28 мільйонів євро, призначеної для підтримки реформи системи судочинства, бо влада країни не виконала умов для отримання цих коштів.

«ЄС уважно стежив за процесом реформ і зазначає, що влада Молдови засвідчила недостатню відданість реформуванню сектору правосуддя», – заявила делегація Євросоюзу в Молдові.

Також через брак реформ ЄС відклав надання коштів і з іншого пакету допомоги, мікрофінансової на загальну суму у 100 мільйонів євро. Як заявили в ЄС, Молдова має засвідчити дотримання прав людини і верховенства права, щоб отримати перший транш цієї допомоги тепер уже у грудні.

Цей пакет, що складається з позик на суму в 60 мільйонів євро і безвідшкодовного ґранту на 40 мільйонів, має на меті допомогти Молдові з короткотерміновим фінансуванням. Надання коштів із цього пакету вже відкладали у травні після того, як відразу кілька політичних груп у Європейському парламенті висловили занепокоєння щодо становища в Молдові з засобами інформації, верховенством права і вже згаданими змінами виборчої системи.

Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп іще минулого тижня визнав, що його країна не отримає коштів від ЄС цього року. Він, проте, висловив упевненість, що Кишинів таки виконає всі необхідні умови, щоб отримати ці кошти вже наступного року.

Від 2015 року в Молдові змінилося вже три уряди після скандалу зі зникненням суми в 1 мільярд доларів із банківської системи країни, що вштовхнув країну в політичну і економічну кризу.