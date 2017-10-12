У Росії висунули звинувачення двом українським прикордонникам

Двом українським прикордонниким, які раніше за нез’ясованих обставин опинилися в руках Федеральної служби безпеки Росії, висунули обвинувачення, заявляє ФСБ.

Їх обвинувачують у «незаконному перетині кордону».

9 жовтня стало відомо про арешт українських прикордонників у Росії на два місяці. У Державній прикордонній службі України заявили, що їх могли захопити силою.

Прикордонслужба України раніше заявляла, що очікує, що російська сторона поверне двох офіцерів Сумського прикордонного загону, які 3 жовтня, за даними російської сторони, опинилися на території Росії. Тоді українські прикордонники з’ясували зранку 4 жовтня, що автомобіль зниклих колег перебуває біля лінії державного кордону.

Як повідомляли в ДПСУ, два офіцери відділу прикордонної служби «Зноб-Новгородське» Сумського прикордонного загону здійснювали 3 жовтня моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв’язок із ними перервався.

Обставини того, яким чином вони опинилися в руках російських силовиків, досі не відомі.