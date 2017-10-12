У Росії звільнили 11-го губернатора за два тижні

Губернатор Псковської області Росії Андрій Турчак пішов у відставку. Відповідний указ підписав російський президент Володимир Путін. Турчак став одинадцятим головою регіону Росії, який залишив посаду з формулюванням «за власним бажанням» за останні два тижні.

Тимчасовим виконувачем обов’язків губернатора Псковської області призначили Михайла Ведерникова, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Андрій Турчак очолював Псковську область Росії від 2009 року. Правозахисники й опозиція підозрюють його в причетності до нападу на журналіста Олега Кашина, який був побитий у листопаді 2010 року в Москві. Сам Кашин називає Андрія Турчака замовником злочину. Губернатор відкидає звинувачення.

Восени 2015 року журналіст заявив, що справа про замах на нього розкрита. Нападники виявилися співробітниками підприємства, що належить батькові губернатора Псковської області – Анатолію Турчаку, який вважається другом президента Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи низку відставок губернаторів, назвав це «очікуваним і затребуваним процесом». Нові керівники регіонів, за словами Пєскова, «молоді широкопрофільні фахівці».

Кадрові перестановки у російських регіонах пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.