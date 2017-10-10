Росія: Путін звільнив ще одного губернатора

Президент Росії Володимир Путін 10 жовтня прийняв відставку губернатора Івановської області Павла Конькова, який залишив посаду з формулюванням «за власним бажанням».

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови регіону призначили заступника міністра економічного розвитку Росії Станіслава Воскресенського. Про своє рішення Путін повідомив зустрічі із заступником міністра 10 жовтня в Кремлі.

Павло Коньков очолював Івановську область Росії від 2013 року, термін його повноважень закінчувався в 2019 році. Він став десятим головою регіону Росії, який залишив свою посаду за останні два тижні.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи низку відставок губернаторів, назвав це «очікуваним і затребуваним процесом». Нові керівники регіонів, за словами Пєскова, «молоді широкопрофільні фахівці».

Кадрові перестановки у російських регіонах пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.