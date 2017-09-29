Президент Росії змінив іще одного голову регіону

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким прийняв відставку губернатора Красноярського краю країни Віктора Толоконського – офіційно «з особистих міркувань».

Він також призначив виконувати обов’язки губернатора краю Олександра Усса, голову регіонального законодавчого органу.

Протягом останнього тижня в Росії оголосили про відставку чи й уже були замінені керівники ще низки російських регіонів: Ненецького автономного округу, Дагестану, Нижегородської і Самарської областей.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи серію відставок керівників регіонів, назвав її «очікуваним і потрібним процесом». Нові голови регіонів, за словами Пєскова, – «молоді широкопрофільні фахівці».

Російські засоби інформації раніше повідомляли, що Кремль найближчим часом має намір змінити голів близько 10 регіонів Росії.

Кадрові перестановки в російських регіонах пов’язують із майбутніми президентськими виборами в Росії, запланованими на 18 березня 2018 року. На них Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, хоча він іще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних керівників забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.