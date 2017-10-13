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13 Жовтень 2017, Київ 13:38
Новини | Міжнародні

У Росії затримали активіста штабу опозиціонера Навального

Поліцейський виходить зі штабу Олексія Навального у Москві, Росія, 6 жовтня 2017 року

У російському Тамбові 13 жовтня поліцейські затримали заступника координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального Леоніда Яригіна. Про це він сам повідомив на гарячу лінію правозахисного проекту «ОВД-Инфо».

Активіста доправили у відділ поліції для складання протоколу.

Яригіну закидають порушення правил проведення публічних заходів. У поліції прирівняли до мітингу агітаційну акцію, в ході якої активісти роздавали газети на підтримку опозиціонера Олексія Навального, повідомили у штабі.

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. По всій країні відкриті 79 штабів опозиціонера. Їхніх координаторів і волонтери регулярно затримує поліція Росії під різними приводами. Суди карають їх штрафами й адміністративними арештами. Сам Навальний на даний час перебуває під адміністративним арештом за звинуваченням у закликах до несанкціонованих мітингів.

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