Росія не визнаватиме рішень ЄСПЛ, якщо їй не дозволять обирати суддів – спікер Держдуми

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Москва не визнаватиме рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Стразбурзі, якщо не братиме участі у виборі суддів. Про це російський парламентарій заявив журналістам 14 жовтня у Санкт-Петербурзі.

За словами Володіна, рішення суду не повинні поширюватися на Росію, якщо вона «не допущена» до формування цього суду.

Судді ЄСПЛ обираються депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Однак у квітні 2014 року російська делегація ПАРЄ була позбавлена права голосу через незаконну анексію українського Криму. Росія у відповідь відмовилася від участі у всіх заходах ПАРЄ. У червні Росія призупинила свої фінансові внески до Ради Європи.

13 жовтня Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко зробила аналогічну заяву про ЄСПЛ, заявивши, що без участі російської делегації в голосуванні всі обрані депутатами особи «не будуть повністю легітимними».