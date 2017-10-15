Донбас: український військовий поранений через обстріли бойовиків – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. За інформацією штабу української воєнної операції, це сталося на луганському напрямку, де ситуація була найскладнішою.

«Зі стрілецької зброї проросійські найманці відкривали вогонь біля Новоолександрівки. Унаслідок цього обстрілу близько 11 години отримав поранення один наш військовий. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Його стан оцінюється, як задовільний», – повідомили у штабі АТО ввечері 15 жовтня.

«Від початку доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Збройні сили 4 рази відповідали ворогу використовуючи піхотне озброєння, – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українська сторона минулої доби випустила по підконтрольній їй території 78 снарядів і мін у результаті чого загинули 2 бойовики. В угрупованні «ЛНР» кажуть, що українські військові упродовж минулої доби випустили по їхніх позиціях понад 90 боєприпасів, про втрати луганські бойовики не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.