Порошенко доручив виплатити премії військовим у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони на додаток до стандартного забезпечення виплатити премії до Дня захисника України військовим, які виконують завдання на сході України.

«Я віддав наказ міністру оборони Степану Полтораку до Дня захисника на додаток до стандартного забезпечення виплатити святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України. Прошу, щоб уже в жовтні мій наказ було виконано», – сказав під час поїздки на Житомирщину Петро Порошенко.

Він уточнив, що розмір виплат залежатиме від лінії фронту, на якій служить військовослужбовець.

«Це має бути на першій лінії – не менше трьох тисяч гривень, а на другій та третій лініях – не менше тисячі», – додав Порошенко.

У серпні президент заявляв про рішення збільшити доплати військовослужбовцям у зоні АТО також в залежності від місця несення служби.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.