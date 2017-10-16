Росія запровадила санкції проти Пхеньяна

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження санкцій щодо Північної Кореї. Відповідний документ 16 жовтня розмістили на офіційному інтернет-порталі юридичної інформації Росії.

«Варто призупинити науково-технічне співробітництво з особами та групами осіб, що представляють КНДР», – мовиться в указі російського президента.

Співпраця у галузі ядерної науки і техніки, аерокосмічного машинобудування та авіаційної техніки допускається лише у випадку, якщо це не сприяє розвитку ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Володимир Путін доручив позбавляти держреєстрації у Росії морські судна, пов’язані зі здійсненням ядерної програми КНДР, а також забороняти їм заходити у російські порти, за винятком надзвичайних ситуацій.

У понеділок нові санкції проти Північної Кореї запровадив і Євросоюз.

Наприкінці вересня санкції проти КНДР розширили і США.

Раніше стало відомо, що Центробанк Китаю заборонив своїм банкам надавати фінансові послуги новим північнокорейським клієнтам і постановив призупинити існуючі кредити.

12 вересня Рада безпеки ООН запровадила чергові санкції щодо Північної Кореї у відповідь на шосте і найпотужніше на сьогодні ядерне випробування, проведене Пхеньяном 3 вересня.

Резолюція перекриває експорт текстилю з КНДР, забороняє ввозити у країну природний газ і встановлює ліміт на продаж нафтопродуктів. Документ також закликає країни оглядати судна, які йдуть у Північну Корею чи прибувають з неї. У резолюцію не ввійшла вимога США запровадити мораторій на зарубіжні поїздки північнокорейського лідера Кім Чен Ина і заморозити його іноземні активи.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилося після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.