Росія: Поклонська закликає генпрокурора визнати «Матильду» екстремістською

Колишній прокурор анексованого Криму, депутат Державної думи Росії Наталія Поклонська просить генерального прокурора Росії Юрія Чайку визнати фільм «Матильда» «провокаційним і екстремістським», а також позбавити його прокатного посвідчення.

У відеозверненні Поклонська заявила, що через «Матильду» сталися «підпали кінотеатрів, автомобілів і заклики до спалення людей». У кінці звернення вона заявила, що направила генпрокурору документи, які начебто свідчать про факт підробки чи недбалості при видачі прокатного посвідчення фільму.

(Відео користувача YouTube Наталья Поклонская)

16 жовтня у Генпрокуратурі Росії у відповідь на попередній запит Поклонскої заявили, що не знайшли порушень під час виробництва і виходу у прокат «Матильди».

Фільм Олексія Учителя, що розповідає про історію кохання майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської, має вийти на екрани у кінці жовтня. Наталія Поклонська намагається домогтися заборони картини, стверджуючи, що у ній ображаються почуття православних вірян.