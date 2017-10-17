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17 Жовтень 2017, Київ 22:48
Новини | Політика

Через поранення поліцейського біля Ради відкрили кримінальне провадження

Акція протесту біля парламенту України, Київ, 17 жовтня 2017 року

За фактом поранення поліцейського під час сутичок на Грушевського біля Верховної Ради відкрили кримінальне провадження, повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«За фактом сутичок під Верховною Радою внесено у ЄРДР відомості за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – зазначив Шевченко у Facebook.

17 жовтня, унаслідок сутичок на вулиці Грушевського у Києві постраждали четверо людей – один поліцейський і троє учасників мітингу. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, поліцейського госпіталізували і ще трьом цивільним надали медичну допомогу на місці.

Між учасниками мітингу і силовиками відбулися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.

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