Під Радою сталася штовханина, яку силовики фіксували на відео (трансляція)

Під будівлею Верховної Ради у Києві сталася штовханина, приводом до чого була спроба Нацгвардії прибрати паркан.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, силовики підійшли з боку Маріїнського парку і Кабміну. Сутичка сталася з боку Маріїнського парку, коли силовики створили живий щит, а мітингарі у відповідь почали штовханину.

Як сказав у розмові з кореспондентом Радіо Свобода керівник однієї з груп спецпризначенців, на той момент їхнім завданням було зафіксувати на відео факт «агресивної поведінки мітингарів».

17 жовтня, унаслідок сутичок на вулиці Грушевського у Києві постраждали четверо людей – один поліцейський і троє учасників мітингу. Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, поліцейського госпіталізували і ще трьом цивільним надали медичну допомогу на місці.

Між учасниками мітингу і силовиками відбулися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч. Акція все ще триває.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.