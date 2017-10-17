У Таджикистані геїв і лесбійок поставили на оперативний облік

У Таджикистані МВС і Генпрокуратура склали список з понад 370 геїв і лесбіянок. Їх виявили під час спецоперацій силовиків під кодовими назвами «Моральність» і «Чистка», повідомляє офіційний журнал Генпрокуратури Таджикистану.

У списку – 319 чоловіків і 48 жінок. «Їх приналежність до секс-меншин доведена і всі вони поставлені на оперативний облік», – мовиться у публікації.

У МВС Таджикистану відмовилися коментувати це повідомлення. Але один з укладачів списку з правоохоронного відомства на умовах анонімності повідомив таджицькій службі Радіо Свобода, що ці особи поставлені на оперативний облік через те, що вони, так само як і повії, схильні до високого ризику зараження ВІЛ-інфекцією і входять до групи вразливих верств населення.

«З іншого боку, геї і лесбійки мають поводитися так, щоб не провокувати конфлікт. Відомо, що конфлікти з представниками секс-меншин можуть призвести до трагедії через нетерпимість суспільства до геїв і лесбійок», – зазначив співрозмовник Радіо Свобода.

У Таджикистані декриміналізували гомосексуальні відносини у 1998 році, скасувавши радянський закон, але представники ЛГБТ-спільноти як і раніше стикаються з утисками.