Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 5 разів із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки.

За даними штабу, сьогодні тричі бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Пісків і двічі – біля Новгородського.

На Приморському напрямку загарбники випустили 4 міни калібру 82 міліметри неподалік Гнутового, додають в прес-центрі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові сьогодні вели обстріли поблизу Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби дев'ять разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.