Рада ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації медреформи

Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи.

За ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів» проголосували 234 депутати за необхідних 226.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка представляла законопроект у Верховній Раді, зазначила, що документ передбачає позицію «гроші йдуть за пацієнтом».

За словами Супрун, ця зміна запустить конкуренцію за пацієнтів, надасть медустановам кошти для розвитку і дасть змогу лікарям отримувати гідний офіційний дохід.

Раніше 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий закон щодо медреформи «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один з таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.