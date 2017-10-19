Уряд Іспанії скликає надзвичайне засідання, планує зупинити автономію Каталонії

Іспанський уряд скликає на 21 жовтня надзвичайне засідання, на якому почне процедуру призупинення дії автономії Каталонії після заяв її лідера про намір оголосити незалежність.

Офіс прем’єра Іспанії Маріано Рахоя 19 жовтня повідомив, що Мадрид має намір активувати 155 статтю конституції, яка дозволяє ввести в провінції пряме правління.

Уряд має визначити заходи, які він хоче застосувати до Каталонії, і подати їх на голосування в Сенат Іспанії.

Каталонський лідер Карлес Пучдемон, якому уряд Іспанії дав час до 19 жовтня, щоб відмовитися від намірів проголосити незалежність, заявив, що в разі «продовження репресій» з боку Мадрида регіональний парламент проголосує за відокремлення Каталонії.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що провінція отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90 відсотків тих, хто взяв участь в голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, склала 43 відсотки від загального числа виборців.

Мадрид оголосив голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії. Проти одностороннього проголошення незалежності Каталонією виступили також Франція, Німеччина та Італія.