Лідери ЄС висловлюють підтримку ядерній угоді з Іраном – заява

Лідери ЄС висловили підтримку ядерній угоді з Іраном, після того, як президент США Дональд Трамп відмовився підтверджувати її виконання.

«Європейська рада підтверджує свої зобов’язання щодо ядерної угоди з Іраном», – мовиться у короткій заяві лідерів 28 країн Євросоюзу, яку бачили журналісти Радіо Свобода.

13 жовтня президент США Дональд Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми.

У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що якщо Вашингтон відмовиться скасовувати санкції проти Тегерана, як передбачено в угоді від 2015 року, то Тегеран може з неї вийти.

На початку жовтня Дональд Трамп заявив, що Іран продовжує підтримувати тероризм на Близькому Сході. За словами президента США, такі дії не відповідають духу ядерної угоди. Якщо Трамп оголосить, що домовленість не відповідає національним інтересам США, в документ можна буде внести зміни.

Ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом.