Винуватиця ДТП у Харкові брала участь у гонках під час аварії – Геращенко

Водійка Lexus, яка напередодні збила пішоходів у Харкові, брала участь у гонках, коли сталася аварія, повідомляє екс-радник голови МВС Антон Геращенко.

«Виявляється, Lexus брав участь у гонках по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівки пофорсити», – зазначив Геращенко у Facebook.

За його словами, це з’ясувалося, коли харківський інтернет-провайдер «Тріолан» виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського Виконкому.

«Тепер слідство тепер має встановити особу водія другого авто, що брав участь у «покатушках». Він буде важливим свідком у справі щодо встановлення винних у харківській трагедії», – зазначив Антон Геращенко. ​

Внаслідок ДТП, що сталося ввечері 18 жовтня у Харкові, загинули п’ятеро людей, ще шестеро травмовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

За попередніми даними поліції, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова у Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, ним кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули 3187 людей, травмовані понад 32 тисячі, а від початку 2017 року на дорогах загинули 2317 і травмовані понад 25 тисяч людей.